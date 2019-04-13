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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 13 апреля 2019
Рома
13.04.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
67'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
Желтая карточка
Э. Джеко
81'
77'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
67'
63'
Желтая карточка
Х. Муссо
59'
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
Желтая карточка
Жуан
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Анте Чорич
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
30
Сандро
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
4-3-1-2
83
Миранте
17
Фасио
15
Жуан
5
Маркано
44
Манолас
4
Кристанте
16
Де Росси
10
Дзаньоло
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
14
Шик
3-4-1-2
1
Муссо
5
Троост-Эконг
33
Самир
87
Де Майо
7
Де Пауль
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
8
Мандрагора
77
Д'Алессандро
77
Окака-Чука
15
Ласанья
Остались в запасе
Рома
Удинезе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
30
Сандро
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Анте Чорич
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
30
Сандро
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Рома - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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