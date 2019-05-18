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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 18 мая 2019
Сассуоло
18.05.2019, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Рома
Желтая карточка
Э. Бриньола
90'
+6
86'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
52'
Желтая карточка
Жуан
49'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
41'
40'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-1-2-3
47
Консильи
28
Демирал
67
Феррари
13
Рожерио
14
Лирола
5
Локателли
4
Маньянелли
32
Дункан
13
Бога
31
Джуричич
94
Берарди
4-3-2-1
83
Миранте
24
Флоренци
15
Жуан
17
Фасио
11
Коларов
10
Дзаньоло
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
7
Ундер
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
1
Робин Ольсен
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Рома
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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