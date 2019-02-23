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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Рома
Фрозиноне - Рома: обзор матча 23 февраля 2019
Фрозиноне
23.02.2019, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 3
Завершен
Рома
5'
К. Киано
80'
А. Пинамонти
30'
Э. Джеко
31'
Л. Пеллегрини
90+5'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Рома
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
ГОЛ! 2:2!
А. Пинамонти
Пас отдал
К. Киано
80'
Желтая карточка
Ф. Кассата
78'
77'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
К. Манолас
Замена
М. Тротта
️️️️
Р. Чибса
77'
Желтая карточка
Э. Гольданига
68'
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Д. Чиофани
67'
65'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
С. Н'Зонзи
65'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. Перотти
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бегетто
60'
42'
Желтая карточка
Э. Джеко
39'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
31'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пеллегрини
30'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
К. Киано
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Камилло Киано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фрозиноне
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
4-4-2
57
Спортиелло
19
Капуано
18
Гольданига
18
Саламон
7
Дзампано
33
Бегетто
29
Кассата
13
Чибса
43
Вивиани
28
Киано
9
Чиофани
4-2-2-2
1
Ольсен
18
Сантон
5
Маркано
11
Коларов
44
Манолас
15
Н'Зонзи
16
Де Росси
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
8
Перотти
33
Бегетто
3
Молинаро
3
Молинаро
33
Бегетто
9
Чиофани
9
Пинамонти
9
Пинамонти
9
Чиофани
13
Чибса
29
Тротта
29
Тротта
13
Чибса
44
Манолас
17
Фасио
17
Фасио
44
Манолас
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
4
Кристанте
15
Н'Зонзи
8
Перотти
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
8
Перотти
Остались в запасе
Фрозиноне
Рома
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Альвини
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
23
Николо Бригенти
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фрозиноне - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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