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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фрозиноне
Рома - Фрозиноне: обзор матча 26 сентября 2018
Рома
26.09.2018, среда, 22:00
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 0
Завершен
Фрозиноне
2'
Д. Ундер
28'
Х. Пасторе
35'
С. Эль-Шаарави
87'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фрозиноне
90'
+2
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
ГОЛ! 4:0!
А. Коларов
Пас отдал
Л. Пеллегрини
87'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Де Росси
81'
72'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
К. Киано
71'
Замена
Д. Соддимо
️️️️
Ф. Кассата
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Х. Пасторе
67'
65'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
А. Пинамонти
Замена
И. Маркано
️️️️
К. Манолас
46'
ГОЛ! 3:0!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Д. Ундер
35'
ГОЛ! 2:0!
Х. Пасторе
Пас отдал
Д. Сантон
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
33
Андреа Бегетто
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
11
Коларов
44
Манолас
17
Фасио
18
Сантон
15
Н'Зонзи
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
15
Пасторе
7
Ундер
14
Шик
4-4-2
57
Спортиелло
7
Дзампано
19
Капуано
15
Ариаудо
18
Гольданига
13
Чибса
33
Бегетто
29
Кассата
12
Крисетиг
9
Пинамонти
28
Киано
44
Манолас
5
Маркано
5
Маркано
44
Манолас
15
Пасторе
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
15
Пасторе
16
Де Росси
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
16
Де Росси
29
Кассата
10
Соддимо
10
Соддимо
29
Кассата
9
Пинамонти
9
Чиофани
9
Чиофани
9
Пинамонти
28
Киано
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
28
Киано
Остались в запасе
Рома
Фрозиноне
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Рома - Фрозиноне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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