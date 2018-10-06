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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Рома
Эмполи - Рома: обзор матча 06 октября 2018
Эмполи
06.10.2018, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 2
Завершен
Рома
36'
С. Н'Зонзи
85'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Рома
85'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
М. Сильвестре
83'
49'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
И. Беннасер
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
19
Анте Чорич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-5-1
1
Террачиано
26
Сильвестре
22
Майетта
34
Везели
22
Ди Лоренцо
8
Зайц
10
Беннасер
33
Крунич
18
Аква
82
Капецци
9
Капуто
4-2-3-1
1
Ольсен
18
Сантон
44
Манолас
3
Пеллегрини
17
Фасио
15
Н'Зонзи
16
Де Росси
7
Ундер
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Эмполи
Рома
49
Иван Проведель
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
19
Анте Чорич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
25
Арнел Якупович
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
19
Анте Чорич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Эмполи - Рома
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 2
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