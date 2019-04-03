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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Фиорентина
Рома - Фиорентина: обзор матча 03 апреля 2019
Рома
03.04.2019, среда, 22:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
14'
Н. Дзаньоло
57'
Д. Перотти
12'
Г. Пеццелла
51'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Фиорентина
88'
Желтая карточка
К. Бираги
84'
Желтая карточка
Ж. Верету
Желтая карточка
Р. Карсдорп
71'
70'
Желтая карточка
Н. Миленкович
Желтая карточка
Д. Перотти
70'
66'
Желтая карточка
Д. Симеоне
ГОЛ! 2:2!
Д. Перотти
Пас отдал
Д. Клюйверт
57'
51'
ГОЛ! 1:2!
Жерсон
Пас отдал
М. Бенасси
ГОЛ! 1:1!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Д. Клюйверт
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пеццелла
Пас отдал
К. Бираги
Желтая карточка
А. Коларов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-3-1-2
83
Миранте
11
Коларов
17
Фасио
15
Жуан
18
Сантон
4
Кристанте
10
Дзаньоло
15
Н'Зонзи
19
Клюйверт
10
Джеко
8
Перотти
4-4-2
40
Лафон
2
Пеццелла
14
Уго
31
Миленкович
3
Бираги
24
Бенасси
6
Дабо
8
Жерсон
17
Верету
18
Симеоне
10
Муриэль
Остались в запасе
Рома
Фиорентина
1
Робин Ольсен
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
14
Федерико Кьеза
ЛВ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
19
Анте Чорич
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
14
Федерико Кьеза
ЛВ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Рома - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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