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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 03 февраля 2019
Рома
03.02.2019, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Милан
46'
Н. Дзаньоло
26'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
Желтая карточка
А. Коларов
90'
+3
72'
Желтая карточка
Ф. Кессье
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
63'
53'
Желтая карточка
Л. Пакета
ГОЛ! 1:1!
Н. Дзаньоло
46'
40'
Желтая карточка
Сусо
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Пентек
Пас отдал
Л. Пакета
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
21'
Желтая карточка
К. Манолас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ольсен
11
Коларов
44
Манолас
17
Фасио
24
Флоренци
2
Карсдорп
16
Де Росси
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
14
Шик
10
Джеко
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
37
Мусаккио
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
11
Пакета
9
Пентек
Остались в запасе
Рома
Милан
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Рома - Милан
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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