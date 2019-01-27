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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 27 января 2019
Аталанта
27.01.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 3
Завершен
Рома
45'
Т. Кастань
59'
Р. Толой
71'
Д. Сапата
3'
Э. Джеко
33'
Э. Джеко
40'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
ГОЛ! 3:3!
Д. Сапата
Пас отдал
Й. Иличич
71'
64'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 2:3!
Р. Толой
Пас отдал
А. Гомес
59'
ГОЛ! 1:3!
Т. Кастань
Пас отдал
А. Гомес
45'
40'
ГОЛ! 0:3!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Н. Дзаньоло
35'
Желтая карточка
К. Манолас
33'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Н'Зонзи
23'
Желтая карточка
Б. Кристанте
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Н. Дзаньоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
3-3-1-3
1
Бериша
23
Манчини
33
Хатебур
21
Кастань
6
Джимсити
15
де Рон
2
Толой
8
Пашалич
10
Гомес
91
Сапата
72
Иличич
4-3-2-1
1
Ольсен
2
Карсдорп
5
Маркано
44
Манолас
11
Коларов
10
Дзаньоло
15
Н'Зонзи
4
Кристанте
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Аталанта
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Аталанта - Рома
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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