Де Росси принял предложение «Фиорентины»

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в «Фиорентине».

Футболист, которому в июле исполнится 36 лет, принял предложение клуба из Флоренции. Итальянец подпишет с «Фиорентиной» контракт сроком на один сезон.

Ранее сообщалось, что хавбек решил остаться в Италии, несмотря на интерес из МЛС и Аргентины.

По информации СМИ, в услугах игрока также заинтересован «Милан».