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    Де Росси принял предложение «Фиорентины»

    Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в «Фиорентине».

    Футболист, которому в июле исполнится 36 лет, принял предложение клуба из Флоренции. Итальянец подпишет с «Фиорентиной» контракт сроком на один сезон.

    Ранее сообщалось, что хавбек решил остаться в Италии, несмотря на интерес из МЛС и Аргентины.

    По информации СМИ, в услугах игрока также заинтересован «Милан».

    • Де Росси выступа за «Рому» с 2002-го по 2019 год.
    • В прошлом сезоне он провел за римлян 23 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • В составе «Ромы» полузащитник дважды выиграл Кубок Италии и стал обладателем Суперкубка страны.
    • Де Росси – чемпиона мира 2006 года со сборной Италии.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      mama1991 38 минут назад

      то писали что из за уважения к роме в италии кроме нее играть нигде не будет....

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