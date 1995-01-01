Де Росси принял предложение «Фиорентины»

то писали что из за уважения к роме в италии кроме нее играть нигде не будет....
Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в «Фиорентине».
Футболист, которому в июле исполнится 36 лет, принял предложение клуба из Флоренции. Итальянец подпишет с «Фиорентиной» контракт сроком на один сезон.
Ранее сообщалось, что хавбек решил остаться в Италии, несмотря на интерес из МЛС и Аргентины.
По информации СМИ, в услугах игрока также заинтересован «Милан».
- Де Росси выступа за «Рому» с 2002-го по 2019 год.
- В прошлом сезоне он провел за римлян 23 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- В составе «Ромы» полузащитник дважды выиграл Кубок Италии и стал обладателем Суперкубка страны.
- Де Росси – чемпиона мира 2006 года со сборной Италии.