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    Де Росси отказался от перехода в «Фиорентину» и «Милан» из-за уважения к «Роме»

    Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси отказался от возможности продолжить карьеру в Италии.

    35-летний футболист отклонил запросы от «Милана» и «Фиорентина», которые были готовы сделать ему предложение. Хавбек заявил, что не будет рассматривать переход в какой-либо клуб Серии А из-за глубокого уважения к «Роме».

    Решение о своем будущем итальянец примет после возвращения из отпуска, в котором сейчас находится.

    • На Де Росси претендуют «Бока Хуниорс» и «Лос-Анджелес». Клубы уже направили игроку свои предложения.
    • Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Зенит», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
    • Де Росси выступал за римлян с 2002-го по 2019 год.
    • В составе «Ромы» полузащитник стал двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка страны. Со сборной Италии выиграл ЧМ-2006.
    • В сезоне-2018/19 Де Росси провел на клубном уровне 22 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    «Манчестер Сити» и «ПСЖ» поспорят с «Зенитом» за Де Росси

    Источник: Football Italia

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