«Манчестер Сити» и «ПСЖ» поспорят с «Зенитом» за Де Росси

Де Росси душа Ромы и сборной Италии. Играл ярко и эмоционально. Но в 35 ему уже надо задуматься о завершении карьеры.
«Манчестер Сити» и «ПСЖ» хотят подписать полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси.
Ранее 35-летний футболист анонсировал свой уход из римского клуба после окончания сезона.
По информации СМИ, итальянцем интересуются «Зенит», «Бока Хуниорс» и «Нью-Йорк Сити».
- Де Росси выступает за «Рому» с 2002 года.
- В составе желто-красных Де Росси стал двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка страны. Со сборной Италии выиграл ЧМ-2006.
- В текущем сезоне футболист провел за римлян 22 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.