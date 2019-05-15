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    «Манчестер Сити» и «ПСЖ» поспорят с «Зенитом» за Де Росси

    «Манчестер Сити» и «ПСЖ» хотят подписать полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси.

    Ранее 35-летний футболист анонсировал свой уход из римского клуба после окончания сезона.

    По информации СМИ, итальянцем интересуются «Зенит», «Бока Хуниорс» и «Нью-Йорк Сити».

    • Де Росси выступает за «Рому» с 2002 года.
    • В составе желто-красных Де Росси стал двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Суперкубка страны. Со сборной Италии выиграл ЧМ-2006.
    • В текущем сезоне футболист провел за римлян 22 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2019 15:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 6 часов назад

      Де Росси душа Ромы и сборной Италии. Играл ярко и эмоционально. Но в 35 ему уже надо задуматься о завершении карьеры.

      0
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      Рейтинг: +663

      Benifacto 13 часов назад

      Ну че вы не понимаете зачем он Сити и ПСЖ?
      Вот у ПСЖ!!!Буфоонище зачем*?для ровной двух сторонки!
      Сити он зачем? для передачи опыта!!!
      А Зениту? а в России он будет играть с нашими бревнами как будто ему 25!!!

      0
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      Рейтинг: +461

      de bruyne 16 часов назад

      Утка... этот старик им зачем еще с спорит за него

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6745

      Cules2013 22 часа назад

      Ну разве что как с Лэмпардом вышло, иных причин, зачем он Сити - не вижу. Горожанам нужны игроки помоложе, даже, если речь идёт о временной подмене.

      1
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      Рейтинг: +270

      В даль смотрящий 22 часа назад

      В " Зените" уже есть один турист из Италии -- Маркизио, зачем им второй ? За игрока в 35 лет не спорят, тем более топ-клубы, они его в упор не видят.

      4
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      Рейтинг: +1345

      SarJr 23 часа назад

      А сити с псж зачем этот старичок?!

      2
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      Рейтинг: +20

      Kl0dus > SarJr 22 часа назад

      Это агенты слухи распускают, чтобы болелы лояльные были. Мол на него такие клубы претендовали, а достался нам. Повезло. Ага.
      Ну и ценник задирают

      5
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      Рейтинг: +1345

      SarJr > Kl0dus 22 часа назад

      Тоже верно, согласен)

      2
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      Рейтинг: +1339

      petrucho-spb 23 часа назад

      НЕ понимаю зачем он Сити и ПСЖ,при всём уважении. Да, в России Де Росси )))) пригодится с его опытом. Цену набивают).

      1
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      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил 23 часа назад

      А за Пелле они не поспорят =)))

      4
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