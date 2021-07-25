Де Росси: «Хочу выбить зубы игрокам, которые перед матчами снимают видео для инстаграма»

Тренер сборной Италии Даниэле Де Росси рассказал, что его раздражает в современных футболистах. Он против, чтобы они снимали раздевалку перед матчами.
«Когда я вижу, что в наши дни игроки снимают видео для инстаграма из раздевалки перед игрой, я хочу взять бейсбольную биту и выбить им зубы», – сказал итальянец.
- Де Росси всю карьеру, кроме последнего ее года, провел в «Роме» (2002-2019 годы).
- Де Росси – чемпион мира 2006 года.
- В штаб сборной Италии он входит с этого года.
Источник: твиттер Italian Football TV