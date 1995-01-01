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    Де Росси: «Хочу выбить зубы игрокам, которые перед матчами снимают видео для инстаграма»

    Тренер сборной Италии Даниэле Де Росси рассказал, что его раздражает в современных футболистах. Он против, чтобы они снимали раздевалку перед матчами.

    «Когда я вижу, что в наши дни игроки снимают видео для инстаграма из раздевалки перед игрой, я хочу взять бейсбольную биту и выбить им зубы», – сказал итальянец.

    • Де Росси всю карьеру, кроме последнего ее года, провел в «Роме» (2002-2019 годы).
    • Де Росси – чемпион мира 2006 года.
    • В штаб сборной Италии он входит с этого года.

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    Источник: твиттер Italian Football TV

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    Сегодня, 08:46
    Комментарии8
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      Рейтинг: +255

      сутулая собака и лисы 2 минуты назад

      ну да, если вырвать телефон из рук игрока, то он сразу станет ответственно подходить к игре, появится характер, патриотизм, агам, так это и работает.

      это на уровне дурачков, которые думают, что всё решает сила воли, а не психология и физиология человека.

      не ожидал такое услышать от Де Росси.
      может вырвано из контекста?

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      Рейтинг: +1227

      Benifacto 1 час назад

      вот Слуцкий к примеру сказал что за день до матча и в день матча ваще не разговаривает по телефону , вот как то так и футболяторов надо заставлять сдавать телефоны в день матча и все! Де Росси тыж тренер, вот и возьми коробку и обходи игроков, если они как дети то и подход должен быть такой же....

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      Рейтинг: +11

      davydovbronislav 2 часа назад


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      Рейтинг: +8376

      житель СПб 2 часа назад

      Согласен с ним. Это очень отвлекает и расхолаживает игроков.

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      Рейтинг: +24182

      Боцман59rus 3 часа назад

      пока выигрывают, пусть хоть на головах ходят)))

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      Рейтинг: +2935

      Kollljan 3 часа назад

      Ни в чем себе не отказывай.

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      Рейтинг: +2162

      FRZZ 3 часа назад

      Очень жестоко...

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      Рейтинг: +49525

      portero 4 часа назад

      Злой конесно но правда имеется в его словах...
      Многим это наблюдение ежесекундное мешает.

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