Де Росси: «Хочу выбить зубы игрокам, которые перед матчами снимают видео для инстаграма»

Тренер сборной Италии Даниэле Де Росси рассказал, что его раздражает в современных футболистах. Он против, чтобы они снимали раздевалку перед матчами.

«Когда я вижу, что в наши дни игроки снимают видео для инстаграма из раздевалки перед игрой, я хочу взять бейсбольную биту и выбить им зубы», – сказал итальянец.