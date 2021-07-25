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  • Де Росси: «Хочу выбить зубы игрокам, которые перед матчами снимают видео для инстаграма»

Де Росси: «Хочу выбить зубы игрокам, которые перед матчами снимают видео для инстаграма»

25 июля 2021, 08:46
8

Тренер сборной Италии Даниэле Де Росси рассказал, что его раздражает в современных футболистах. Он против, чтобы они снимали раздевалку перед матчами.

«Когда я вижу, что в наши дни игроки снимают видео для инстаграма из раздевалки перед игрой, я хочу взять бейсбольную биту и выбить им зубы», – сказал итальянец.

  • Де Росси всю карьеру, кроме последнего ее года, провел в «Роме» (2002-2019 годы).
  • Де Росси – чемпион мира 2006 года.
  • В штаб сборной Италии он входит с этого года.

Источник: твиттер Italian Football TV
Италия. Серия А Италия Де Росси Даниэле
Комментарии (8)
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portero
1627192306
Злой конесно но правда имеется в его словах... Многим это наблюдение ежесекундное мешает.
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Kollljan
1627197290
Ни в чем себе не отказывай.
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Боцман59rus
1627197418
пока выигрывают, пусть хоть на головах ходят)))
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житель СПб
1627198847
Согласен с ним. Это очень отвлекает и расхолаживает игроков.
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davydovbronislav
1627198902
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Benifacto
1627205722
вот Слуцкий к примеру сказал что за день до матча и в день матча ваще не разговаривает по телефону , вот как то так и футболяторов надо заставлять сдавать телефоны в день матча и все! Де Росси тыж тренер, вот и возьми коробку и обходи игроков, если они как дети то и подход должен быть такой же....
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сутулая собака и лисы
1627209248
ну да, если вырвать телефон из рук игрока, то он сразу станет ответственно подходить к игре, появится характер, патриотизм, агам, так это и работает. это на уровне дурачков, которые думают, что всё решает сила воли, а не психология и физиология человека. не ожидал такое услышать от Де Росси. может вырвано из контекста?
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zigbert
1627221701
Может и резкое высказывание но по делу. А само отношение Де Росси к футболу вызывает уважение.
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