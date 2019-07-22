«Мы ждем тебя. Я посылаю тебе поцелуй». Марадона на радио поприветствовал переход Де Росси в «Бока Хуниорс»

Бывший нападающий «Бока Хуниорс» Диего Марадона поприветствовал возможный переход в аргентинский клуб экс-полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси.

Ранее президент «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси сообщил, что в ближайшие дни итальянец прибудет в Буэнос-Айрес.

Марадона записал для футболиста обращение, которое прозвучало в эфире местного радио.

«Мы ждем тебя. Я посылаю тебе поцелуй. С тобой все будет в порядке», – сказал Марадона.