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    «Мы ждем тебя. Я посылаю тебе поцелуй». Марадона на радио поприветствовал переход Де Росси в «Бока Хуниорс»

    Бывший нападающий «Бока Хуниорс» Диего Марадона поприветствовал возможный переход в аргентинский клуб экс-полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси.

    Ранее президент «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси сообщил, что в ближайшие дни итальянец прибудет в Буэнос-Айрес.

    Марадона записал для футболиста обращение, которое прозвучало в эфире местного радио.

    «Мы ждем тебя. Я посылаю тебе поцелуй. С тобой все будет в порядке», – сказал Марадона.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +352

      GSmall 45 минут назад

      Складывается впечатление что крыша у этого старика далеко не на своем месте

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