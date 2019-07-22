«Мы ждем тебя. Я посылаю тебе поцелуй». Марадона на радио поприветствовал переход Де Росси в «Бока Хуниорс»

Складывается впечатление что крыша у этого старика далеко не на своем месте
Бывший нападающий «Бока Хуниорс» Диего Марадона поприветствовал возможный переход в аргентинский клуб экс-полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси.
Ранее президент «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси сообщил, что в ближайшие дни итальянец прибудет в Буэнос-Айрес.
Марадона записал для футболиста обращение, которое прозвучало в эфире местного радио.
«Мы ждем тебя. Я посылаю тебе поцелуй. С тобой все будет в порядке», – сказал Марадона.
DIEGO #Maradona le da la bienvenida a Boca Juniors al italiano Daniele De Rossi— La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) July 22, 2019
( @arevalo_martin) pic.twitter.com/m9tLgxREU8