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    «Рома» заплатит за Н’Зонзи 30 миллионов

    Полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи в скором времени наденет футболку «Ромы».

    Римский клуб близок к завершению сделки по трансферу 29-летнего француза. Сумма перехода оценивается в 30 миллионов евро плюс бонусы.

    Ранее «Бомбардир» писал, что в услугах действующего чемпиона мира заинтересована также «Барселона».

    Н’Зонзи выступает за «Севилью» с 2015 года, выигрывал с ней Лигу Европы. В прошлом сезоне он провел 44 игры, в которых забил один гол. На его счету пять матчей на чемпионате мира-2018​.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    14.08.2018 08:23
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 14 августа 2018, 08:55

      Удачная сделка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 14 августа 2018, 08:36

      Хорошо

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