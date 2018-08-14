«Рома» заплатит за Н’Зонзи 30 миллионов

Полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи в скором времени наденет футболку «Ромы».

Римский клуб близок к завершению сделки по трансферу 29-летнего француза. Сумма перехода оценивается в 30 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее «Бомбардир» писал, что в услугах действующего чемпиона мира заинтересована также «Барселона».

Н’Зонзи выступает за «Севилью» с 2015 года, выигрывал с ней Лигу Европы. В прошлом сезоне он провел 44 игры, в которых забил один гол. На его счету пять матчей на чемпионате мира-2018​.