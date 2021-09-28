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Франция. Лига 2
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Дюнкерк
Стивен Н'Зонзи
Новости
€ 300 тыс
Стивен Н'Зонзи - новости
Дюнкерк
15 декабря 1988 (37)
#15 | Полузащитник
190 см | 82 кг
Франция | ДР Конго
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Публикации
Фото
Чемпион мира-2018 Н'Зонзи стал одноклубником Хамеса в «Аль-Райяне»
2021.09.28 16:38
Действующий чемпион мира Н’Зонзи перейдет в «Аль-Райан»
2021.08.11 08:21
«Рома» предложила «Зениту» на выбор трех игроков в обмен на Азмуна
2021.07.26 23:48
32
Сафонов, Кайо, Вандерсон – в старте «Краснодара»; Камавинга, Н’Зонзи, Силики сыграют у «Ренна»
2020.12.02 19:50
2
Гомис, Н’Зонзи, Камавинга – в составе «Ренна» на игру с «Краснодаром»; Смольников, Чернов, Уткин сыграют у гостей
2020.10.20 21:02
10
Н’Зонзи перешел из «Ромы» в «Галатасарай» на правах аренды с правом выкупа
2019.08.16 19:01
Фото
Н'Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»
2019.08.15 06:50
Н'Зонзи: «Рома» немного опытнее ЦСКА, но и они доставили нам проблем»
2018.11.08 09:41
Н’Зонзи – об игре с Де Росси: «Думаю, я смогу сыграться с ним»
2018.08.17 09:42
Фото
Официально: Н’Зонзи – игрок «Ромы»
2018.08.14 21:54
«Рома» заплатит за Н’Зонзи 30 миллионов
2018.08.14 08:23
2
Жоао Мариу близок к переходу в «Севилью»
2018.08.14 07:52
1
Чемпион мира Н’Зонзи может перейти в «Рому»
2018.08.11 01:27
«Барселона» переключилась с Рабьо на Н'Зонзи. Сумма отступных – 40 миллионов
2018.07.27 09:16
3
Фото
Н'Зонзи сказал игрокам, чтобы они дали Кубок мира Канте во время празднования. Сам он стеснялся попросить
2018.07.16 13:40
9
14 из 23-х игроков в чемпионской заявке Франции – выходцы из стран Африки
2018.07.15 23:25
18
Фото
15 игроков сборной Франции на ЧМ-2018 имеют африканские корни
2018.07.10 16:14
13
«Севилья» купит Льоренте, если Н'Зонзи уйдет в «Арсенал»
2018.06.18 10:06
Полузащитник «Севильи» Н'Зонзи: «Мы победили в Манчестере, постараемся победить и в Мюнхене»
2018.04.04 06:15
«Ювентус» готов выплатить отступные за Н’Зонзи, которые составляют 30 миллионов
2018.03.19 14:56
2
«Арсенал» и «Эвертон» претендуют на полузащитника «Севильи» Н’Зонзи
2017.12.04 14:01
Писарев не сомневался в неудачном результате «Спартака» в Севилье
2017.11.03 06:53
Кьяер и Н'Зонзи рискуют пропустить встречу со «Спартаком»
2017.10.14 20:26
2
«ПСЖ» хотел арендовать Н'Зонзи
2017.09.03 10:58
1
«Ювентус» купит Матюиди, если не удастся приобрести Н'Зонзи
2017.06.17 08:22
Н'Зонзи перейдет в «Ювентус» за 40 миллионов
2017.06.15 16:05
Н'Зонзи летом перейдет в «Ювентус»
2017.03.18 18:39
2
Фото
Н'Зонзи заключил новый контракт с «Севильей»
2017.01.31 12:26
Н’Зонзи отказался продлевать контракт с «Севильей»
2017.01.07 12:59
Н'Зонзи заинтересовал «Манчестер Сити»
2016.12.20 09:48
1
2
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