Н’Зонзи отказался продлевать контракт с «Севильей»

Полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи отказался от нового соглашения, предложенного «рохибланкос». Руководство андалусийского клуба было готово повысить зарплату французу до 2,5 миллиона евро. При этом в договор красно-белые намеревались включить пункт о сумме отступных в размере 50 миллионов евро, что на 20 миллионов больше, чем по действующему соглашению.

Напомним, что Н’Зонзи входит с сферу интересов «Ювентуса» и «Манчестер Сити». В текущем розыгрыше Примеры 28-летний футболист записал в свой актив два гола и одну результативную передачи в 14-ти встречах.