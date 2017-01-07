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    Н’Зонзи отказался продлевать контракт с «Севильей»

    Полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи отказался от нового соглашения, предложенного «рохибланкос». Руководство андалусийского клуба было готово повысить зарплату французу до 2,5 миллиона евро. При этом в договор красно-белые намеревались включить пункт о сумме отступных в размере 50 миллионов евро, что на 20 миллионов больше, чем по действующему соглашению.

    Напомним, что Н’Зонзи входит с сферу интересов «Ювентуса» и «Манчестер Сити». В текущем розыгрыше Примеры 28-летний футболист записал в свой актив два гола и одну результативную передачи в 14-ти встречах.

    Источник: L' Equipe

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    07.01.2017 12:59
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