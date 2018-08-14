Жоао Мариу близок к переходу в «Севилью»

Полузащитник «Интера» Жоао Мариу может начать следующий сезон в испанской Примере.

В составе «Севильи» он рассматривается в качестве замены хавбеку Стивену Н'Зонзи. Чемпион мира-2018 со сборной Франции в ближайшие дни должен оформить свой переход в «Рому».

В прошлом сезоне Мариу выступал на правах аренды за «Вест Хэм». В АПЛ он провел 14 игр, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.