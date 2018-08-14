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    Жоао Мариу близок к переходу в «Севилью»

    Полузащитник «Интера» Жоао Мариу может начать следующий сезон в испанской Примере.

    В составе «Севильи» он рассматривается в качестве замены хавбеку Стивену Н'Зонзи. Чемпион мира-2018 со сборной Франции в ближайшие дни должен оформить свой переход в «Рому».

    В прошлом сезоне Мариу выступал на правах аренды за «Вест Хэм». В АПЛ он провел 14 игр, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    14.08.2018 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 августа 2018, 10:46

      Для Севильи хорошее усиление. Что-то создаётся у меня такое впечатление, что много испанцев и португальцев уходят в Италию и АПЛ, чтобы там не заиграть и через пару лет вернуться домой.

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