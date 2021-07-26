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  • «Рома» предложила «Зениту» на выбор трех игроков в обмен на Азмуна

«Рома» предложила «Зениту» на выбор трех игроков в обмен на Азмуна

26 июля 2021, 23:48
32

«Рома» хочет отдать «Зениту» одного своего футболиста в обмен на форварда Сердара Азмуна. Римляне предложили россиянам выбор из трех игроков: вратаря Робина Ольсена, полузащитника Стивена Н’Зонзи и форварда Педро.

Предложить обмен с доплатой «Рому» заставил отказ «Зенита» от первого предложения из Рима. В нем итальянцы выразили готовность заплатить 18 миллионов евро. Это не устроило чемпионов России.

  • Другой претендент на Азмуна – «Байер».
  • Азмун выступает в Санкт-Петербурге с 2019 года.
  • С 2014 года Азмун играет за сборную Ирана.

«Рома», «Байер» – претенденты на Азмуна

Источник: Il Romanista

Газета, посвященная «Роме». Аудитория в твиттере - более 46 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Педро Н'Зонзи Стивен Азмун Сердар Ольсен Робин
Комментарии (32)
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Sancho010365
1627333146
Итальянцы похожи на торгашей, халява не прошла с Влашичем, накидываются на Азмуна. Да ещё разменять хотят, как цыгане.
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mitru
1627333441
31, 32, 33 года... ну да, отличный выбор! Спасибо!
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житель СПб
1627333584
Идите Вы с Вашим Педро!
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ArReal
1627343884
Рома предложила трех старых Донов Педро на выбор по 32 года на выбор)) Вместо набравшего ход молодого Азмуна))) А в Риме явно не дураки сидят)) Зениту Нужно предложить Жиркова Ерохина или Ловрена в обмен на Леонардо Спинаццолу))
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razoryy
1627356989
Да Итальяшки молодцы, мы им молодого перспективного а они нам весь свой итальянский ХОСПИС
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Fusballer
1627362154
Цыгане совсем стыд потеряли. Надо им ещё пару Кокош подбросить.
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ItalianFootball
1627369022
Глядя на Нзонзи Мвила вспомнился. Сливает Рома неликвид под видом хороших игроков.
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Snek
1627371704
А смысл для Зенита такой обмен? Азмун основной забивной форвард в возрасте 26 лет, на его место предлагают Педро, в возрасте 33 года или Н`Зонзи в возрасте 32 года. Первый забивает голы по большим праздникам, второй по ним выходит на поле. Римляне думают, что в РФ живут одни умственно отсталые что ли?
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vladimir-7
1627373629
Рома не знает куда деть свой шлак, пытается воткнуть его Зениту за Азмуна, отправьте старичков на пенсию, придурки.
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paracetamol
1627376246
Педро не форвард, а п-з, которых в Зените выше крыши. Рост 169 см, вес 64 кг. Нахр нужен Зене такой замухрышка?
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