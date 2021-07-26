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    «Рома» предложила «Зениту» на выбор трех игроков в обмен на Азмуна

    «Рома» хочет отдать «Зениту» одного своего футболиста в обмен на форварда Сердара Азмуна. Римляне предложили россиянам выбор из трех игроков: вратаря Робина Ольсена, полузащитника Стивена Н’Зонзи и форварда Педро.

    Предложить обмен с доплатой «Рому» заставил отказ «Зенита» от первого предложения из Рима. В нем итальянцы выразили готовность заплатить 18 миллионов евро. Это не устроило чемпионов России.

    • Другой претендент на Азмуна – «Байер».
    • Азмун выступает в Санкт-Петербурге с 2019 года.
    • С 2014 года Азмун играет за сборную Ирана.

    «Рома», «Байер» – претенденты на Азмуна

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Il Romanista

    Газета, посвященная «Роме». Аудитория в твиттере - более 46 тысяч подписчиков.

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    26.07.2021 23:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1581

      Радио1000шумеров 7 секунд назад

      Н’Зонзи - хороший опорник, но куда ему вместо Оздоева)))

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      Рейтинг: +8471

      житель СПб 44 минуты назад

      Идите Вы с Вашим Педро!

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      Рейтинг: +59

      mitru 46 минут назад

      31, 32, 33 года... ну да, отличный выбор! Спасибо!

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      Рейтинг: +127

      Sancho010365 51 минуту назад

      Итальянцы похожи на торгашей, халява не прошла с Влашичем, накидываются на Азмуна. Да ещё разменять хотят, как цыгане.

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