«Рома» предложила «Зениту» на выбор трех игроков в обмен на Азмуна

«Рома» хочет отдать «Зениту» одного своего футболиста в обмен на форварда Сердара Азмуна. Римляне предложили россиянам выбор из трех игроков: вратаря Робина Ольсена, полузащитника Стивена Н’Зонзи и форварда Педро.
Предложить обмен с доплатой «Рому» заставил отказ «Зенита» от первого предложения из Рима. В нем итальянцы выразили готовность заплатить 18 миллионов евро. Это не устроило чемпионов России.
- Другой претендент на Азмуна – «Байер».
- Азмун выступает в Санкт-Петербурге с 2019 года.
- С 2014 года Азмун играет за сборную Ирана.
«Рома», «Байер» – претенденты на Азмуна
Источник: Il Romanista
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