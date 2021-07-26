«Рома» предложила «Зениту» на выбор трех игроков в обмен на Азмуна

«Рома» хочет отдать «Зениту» одного своего футболиста в обмен на форварда Сердара Азмуна. Римляне предложили россиянам выбор из трех игроков: вратаря Робина Ольсена, полузащитника Стивена Н’Зонзи и форварда Педро.

Предложить обмен с доплатой «Рому» заставил отказ «Зенита» от первого предложения из Рима. В нем итальянцы выразили готовность заплатить 18 миллионов евро. Это не устроило чемпионов России.

Другой претендент на Азмуна – «Байер».

Азмун выступает в Санкт-Петербурге с 2019 года.

С 2014 года Азмун играет за сборную Ирана.

«Рома», «Байер» – претенденты на Азмуна