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    «Рома», «Байер» – претенденты на Азмуна

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может поиграть под руководством главного тренера Жозе Моуринью. Иранца хочет купить этим летом «Рома». Римляне рассчитывают вскоре завершить переговоры с чемпионом России.

    Другой претендент на Азмуна – «Байер», где играет бывший одноклубник иранца Андрей Лунев. Немцы готовы заплатить за форварда 18 миллионов евро.

    • Азмун выступает в Санкт-Петербурге с 2019 года.
    • С 2014 года Азмун играет за сборную Ирана.
    • Азмун – 2-й бомбардир прошлого сезона РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8310

      житель СПб 1 час назад

      Да его в настоящих условиях продавать нельзя ни в коем случае! А кто в ЛЧ будет играть?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      lysenkoff 2 часа назад

      За 18 млн, могут подтереться, без обид)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5877

      Fusballer > lysenkoff 1 час назад

      Да, 25 лямов минимум.

      0
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