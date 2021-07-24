«Рома», «Байер» – претенденты на Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может поиграть под руководством главного тренера Жозе Моуринью. Иранца хочет купить этим летом «Рома». Римляне рассчитывают вскоре завершить переговоры с чемпионом России.
Другой претендент на Азмуна – «Байер», где играет бывший одноклубник иранца Андрей Лунев. Немцы готовы заплатить за форварда 18 миллионов евро.
- Азмун выступает в Санкт-Петербурге с 2019 года.
- С 2014 года Азмун играет за сборную Ирана.
- Азмун – 2-й бомбардир прошлого сезона РПЛ.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио