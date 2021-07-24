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«Рома», «Байер» – претенденты на Азмуна

24 июля 2021, 08:26
18

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может поиграть под руководством главного тренера Жозе Моуринью. Иранца хочет купить этим летом «Рома». Римляне рассчитывают вскоре завершить переговоры с чемпионом России.

Другой претендент на Азмуна – «Байер», где играет бывший одноклубник иранца Андрей Лунев. Немцы готовы заплатить за форварда 18 миллионов евро.

  • Азмун выступает в Санкт-Петербурге с 2019 года.
  • С 2014 года Азмун играет за сборную Ирана.
  • Азмун – 2-й бомбардир прошлого сезона РПЛ.

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Байер Зенит Азмун Сердар
Комментарии (18)
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lysenkoff
1627079235
За 18 млн, могут подтереться, без обид)))
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житель СПб
1627083294
Да его в настоящих условиях продавать нельзя ни в коем случае! А кто в ЛЧ будет играть?!
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vadimj568sel
1627096987
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Plyash
1627105179
Пусть в Европе поиграет,заслужил.Но 18 лямов это насмешка.
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portero
1627106002
Много не дадут, а за такие деньги никого не купишь, Дзюбу лучше впарить, а то совсем сдулся...
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portero
1627106101
У Ромы больно большой список кого они хотят.... так что пока это слухи.
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berter809
1627107714
Есть информация по договорным матчам, подробности здесь king-ball.ru
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zra78
1627119558
Ну вот и подтвердилось,что игрок посредственный,финты без продвижения вперёд только задерживает игру и что то не берут...
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житель СПб
1627199565
Ну вот и не надо продавать!
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