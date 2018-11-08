Н'Зонзи: «Рома» немного опытнее ЦСКА, но и они доставили нам проблем»

Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи рассказал о том, против кого ему было тяжелее всего играть в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

«За счет чего сегодня удалось одержать победу? Возможно, игроки «Ромы» немного опытнее, чем футболисты ЦСКА, но и они доставили нам проблем. Нам тяжело было противостоять этой команде, в том числе в большинстве. Главное, что довели матч до победы, выстояли и заработали важные три очка.

Из состава соперника хочу отметить Ильзата Ахметова. Мне понравилась его игра, и пришлось приложить усилия, чтобы справляться с ним», – сказал Н'Зонзи.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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