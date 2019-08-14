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    Н'Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»

    Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи сообщил о переходе в «Галатасарай». Об этом футболист написал в своем инстаграме.

    Клубы при этом не подтвердили сделку на своих ресурсах или в социальных сетях.

    Накануне «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Ромой» об аренде 30-летнего француза.

    • Римский клуб купил Н'Зонзи год назад у «Севильи» за 26,65 миллиона евро.
    • В составе «Ромы» хавбек провел 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    text

    Публикация от text (@iamstevnzonzi)

    Источник: Инстаграм Стивена Н'Зонзи

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