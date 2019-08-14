Н'Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»

Полузащитник «Ромы» Стивен Н'Зонзи сообщил о переходе в «Галатасарай». Об этом футболист написал в своем инстаграме.

Клубы при этом не подтвердили сделку на своих ресурсах или в социальных сетях.

Накануне «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Ромой» об аренде 30-летнего француза.

Римский клуб купил Н'Зонзи год назад у «Севильи» за 26,65 миллиона евро.

В составе «Ромы» хавбек провел 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.