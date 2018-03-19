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    «Ювентус» готов выплатить отступные за Н’Зонзи, которые составляют 30 миллионов

    «Ювентус» хочет усилиться полузащитником «Севильи» Стивен Н’Зонзи. Сообщается, что «старая синьора» готова выплатить за 29-летнего футболиста прописанную в его контракте сумму отступных в размере 30 миллионов евро.

    По информации источника, француз также входит в сферу интересов «Барселоны», но сине-гранатовых не устраивает завышенная, по их мнению, стоимость хавбека.

    Соглашение Н’Зонзи с «Севильей» действует до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 34-х матчах, записав в свой актив одну голевую передачу.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.03.2018 14:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 марта 2018, 15:46

      ювентус стариков скупает ! Ну и правда какой путевый перспективный игрок пойдет в этот автобус !

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 19 марта 2018, 15:15

      Они с Матьюди, по сути, одного плана - высокие разрушители в центре. Так зачем второй ?

      -1
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