«Ювентус» готов выплатить отступные за Н’Зонзи, которые составляют 30 миллионов

«Ювентус» хочет усилиться полузащитником «Севильи» Стивен Н’Зонзи. Сообщается, что «старая синьора» готова выплатить за 29-летнего футболиста прописанную в его контракте сумму отступных в размере 30 миллионов евро.

По информации источника, француз также входит в сферу интересов «Барселоны», но сине-гранатовых не устраивает завышенная, по их мнению, стоимость хавбека.

Соглашение Н’Зонзи с «Севильей» действует до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 34-х матчах, записав в свой актив одну голевую передачу.