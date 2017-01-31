Н'Зонзи заключил новый контракт с «Севильей»

«Севилья» и полузащитник Стивен Н'Зонзи пролонгировали действующий договор. Теперь контракт между андалусийским клубом и 28-летним игроком действует до 2020 года.

Ранее сообщалось, что француз находится в сфере интересов «Манчестер Сити», «Барселоны», «Ювентуса» и «Лестера».

Н'Зонзи защищает цвета «рохибланкос» с июля 2015 года. В нынешнем сезоне футболист записал в свой актив 27 поединков, три забитых мяча и один результативный пас.