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  • 14 из 23-х игроков в чемпионской заявке Франции – выходцы из стран Африки

14 из 23-х игроков в чемпионской заявке Франции – выходцы из стран Африки

15 июля 2018, 23:25
18

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 победила Хорватию (4:2) и стала чемпионом мира.

15 игроков из заявки французов на турнир – выходцы из 10 стран Африки.

Это Поль Погба (Гвинея), Преснел Кимпембе, Стивен Н'Зонзи и Стив Манданда (Конго), Корентен Толиссо (Того), Блейз Матюиди (Ангола), Бенжамин Менди (Сенегал), Н'Голо Канте и Джибриль Сидибе (Мали), Килиан Мбаппе и Самэуль Умтити (Камерун), Набиль Фекир (Алжир), Усмане Дембеле (Мавритания), Адиль Рами (Марокко).

Напомним, Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира.

Рами: «У меня марокканские корни, но я люблю Францию. Доказал всем, что не бандит»

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

Источник: Twitter
Чемпионат мира Франция Рами Адиль Манданда Стив Матюиди Блейз Н'Зонзи Стивен Умтити Самуэль Погба Поль Сидибе Джибриль Менди Бенжамин Толиссо Корентен Кимпембе Преснел Канте Н'Голо Дембеле Усман Мбаппе Килиан
Комментарии (18)
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acer2003
1531687399
Выходит, победила Африканская команда ((
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TihonAlt
1531687575
О чем это? О расизме?
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exreporter
1531688663
не нужно смешивать этот вопрос с расизмом. Я очень поддерживал и Нигерию, и Сенегал. За вторых вообще обидно. Заслуживали. А тут да. Есть тема. Но это не такая же тема как натурализация (что я не поддерживаю). В данном случае это не вопрос натурализации, а вопрос более глобальный. Сегодня Франция такая, какая есть ее сборная. Сборная ее отражение. И это вопрос, выходящий за пределы футбола.
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САДЫЧОК
1531688880
В составе сборной Франции из 23-х игроков 15 имеют африканское происхождение ...НО лучший среди них всё равно Гризманн ! кстати однозначно лучший игрок чемпионата !
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VikNMar
1531689123
В 82-м был один Трезор - классный защитник ......
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ДАША Д
1531708086
Это не Франция, это позор нации.
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Viper for CSKA
1531711292
Ничего нового. Уже лет двадцать такая ситуация. К тому же такой подход наблюдается во всех сферах жизни страны. Им всё равно, откуда мигрант. Главное, чтобы он не отгораживался, приобщался к французской культуре. Для них все эти игроки - французы.

Сказать, что так действуют все в Европе - нельзя. Немецкий подход разительно отличается. Они до сих пор пытаются собрать людей германской национальности во едино. Активно призывают их вернуться на историческую родину. В этом смысле несомненное предпочтение отдается немцам, затем идут другие европейцы и турки, а уж потом все остальные. Какой подход окажется правильным рассудит история, но мне немецкий явно ближе.
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yorgenbarenz
1531718505
15 из 23-х?Так и знал,что эти побоятся отмокать в хлорном растворе и перекиси водорода.))
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zigbert
1531720972
Для нас конечно это не совсем понятно, но между Францией и африканскими странами миграционный процесс идет очень живо.
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OfaZavr
1531725863
у каждой страны и сборной есть такие люди, просто у кого-то больше а у кого-то меньше. ничего особенного.
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