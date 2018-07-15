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    14 из 23-х игроков в чемпионской заявке Франции – выходцы из стран Африки

    Сборная Франции в финале ЧМ-2018 победила Хорватию (4:2) и стала чемпионом мира.

    15 игроков из заявки французов на турнир – выходцы из 10 стран Африки.

    Это Поль Погба (Гвинея), Преснел Кимпембе, Стивен Н'Зонзи и Стив Манданда (Конго), Корентен Толиссо (Того), Блейз Матюиди (Ангола), Бенжамин Менди (Сенегал), Н'Голо Канте и Джибриль Сидибе (Мали), Килиан Мбаппе и Самэуль Умтити (Камерун), Набиль Фекир (Алжир), Усмане Дембеле (Мавритания), Адиль Рами (Марокко).

    Напомним, Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира.

    Рами: «У меня марокканские корни, но я люблю Францию. Доказал всем, что не бандит»

    Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!

    Источник: Twitter

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    15.07.2018 23:25
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +675

      kagorich 16 июля 2018, 10:33

      Ну вот а африканские страны никак не могут "выстрельнуть".

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:24

      у каждой страны и сборной есть такие люди, просто у кого-то больше а у кого-то меньше. ничего особенного.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 июля 2018, 09:39

      Рецепт успеха прост и понятен - пара белых умников плюс афро-качки. Нам это вроде как не очень подходит..

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 09:02

      Для нас конечно это не совсем понятно, но между Францией и африканскими странами миграционный процесс идет очень живо.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 июля 2018, 08:21

      15 из 23-х?Так и знал,что эти побоятся отмокать в хлорном растворе и перекиси водорода.))

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 июля 2018, 06:26

      Это и так видно..

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 июля 2018, 06:21

      Ничего нового. Уже лет двадцать такая ситуация. К тому же такой подход наблюдается во всех сферах жизни страны. Им всё равно, откуда мигрант. Главное, чтобы он не отгораживался, приобщался к французской культуре. Для них все эти игроки - французы.


      Сказать, что так действуют все в Европе - нельзя. Немецкий подход разительно отличается. Они до сих пор пытаются собрать людей германской национальности во едино. Активно призывают их вернуться на историческую родину. В этом смысле несомненное предпочтение отдается немцам, затем идут другие европейцы и турки, а уж потом все остальные. Какой подход окажется правильным рассудит история, но мне немецкий явно ближе.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 июля 2018, 05:28

      Это не Франция, это позор нации.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июля 2018, 04:32

      Про других не выяснял, но Мбаппе - мулат. И родился и вырос во Франции, где отец-камерунец был уже футбольным тренером. Французский генерал Тома-Александр Дюма (отец знаменитого писателя Александра Дюма-отца) был сыном французского маркиза и гаитянской рабыни. Родился на Гаити и был продан в рабство с правом выкупа. Потом был выкуплен отцом, но во Франции завербовался, вопреки воле отца, в армию. Рядовым. И стал потом генералом. Проще говоря, к Франции он имел всё же меньшее отношение, чем Мбаппе. И тоже был мулатом. Остался в истории французской армии не своим командованием, а фантастической физической силой. Равных ему не было. Да и с юности читал Плутарха, а не сидел по кабакам!

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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 июля 2018, 00:12

      Ну скорее всего из 23 игроков 15 плотно сидели на скамейке запасных.

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