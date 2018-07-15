14 из 23-х игроков в чемпионской заявке Франции – выходцы из стран Африки

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 победила Хорватию (4:2) и стала чемпионом мира.
15 игроков из заявки французов на турнир – выходцы из 10 стран Африки.
Это Поль Погба (Гвинея), Преснел Кимпембе, Стивен Н'Зонзи и Стив Манданда (Конго), Корентен Толиссо (Того), Блейз Матюиди (Ангола), Бенжамин Менди (Сенегал), Н'Голо Канте и Джибриль Сидибе (Мали), Килиан Мбаппе и Самэуль Умтити (Камерун), Набиль Фекир (Алжир), Усмане Дембеле (Мавритания), Адиль Рами (Марокко).
Напомним, Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира.
Рами: «У меня марокканские корни, но я люблю Францию. Доказал всем, что не бандит»
Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!
Источник: Twitter
Сказать, что так действуют все в Европе - нельзя. Немецкий подход разительно отличается. Они до сих пор пытаются собрать людей германской национальности во едино. Активно призывают их вернуться на историческую родину. В этом смысле несомненное предпочтение отдается немцам, затем идут другие европейцы и турки, а уж потом все остальные. Какой подход окажется правильным рассудит история, но мне немецкий явно ближе.