14 из 23-х игроков в чемпионской заявке Франции – выходцы из стран Африки

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 победила Хорватию (4:2) и стала чемпионом мира.

15 игроков из заявки французов на турнир – выходцы из 10 стран Африки.

Это Поль Погба (Гвинея), Преснел Кимпембе, Стивен Н'Зонзи и Стив Манданда (Конго), Корентен Толиссо (Того), Блейз Матюиди (Ангола), Бенжамин Менди (Сенегал), Н'Голо Канте и Джибриль Сидибе (Мали), Килиан Мбаппе и Самэуль Умтити (Камерун), Набиль Фекир (Алжир), Усмане Дембеле (Мавритания), Адиль Рами (Марокко).

Напомним, Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира.

Рами: «У меня марокканские корни, но я люблю Францию. Доказал всем, что не бандит»

Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!