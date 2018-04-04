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    Полузащитник «Севильи» Н'Зонзи: «Мы победили в Манчестере, постараемся победить и в Мюнхене»

    Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи рассчитывает взять реванш у «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов в выездном матче.

    «Очень жаль, что Сарабия упустил свой первый момент. В первом тайме мы играли хорошо, но затем устали под давлением соперников.

    Обычно мы владеем мячом намного больше, чем «Бавария» позволила нам сегодня. Но мы победили в Манчестере, так что в футболе все может быть. Постараемся сделать то же самое в Мюнхене», – сказал Н'Зонзи после матча.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» завершился со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2018 06:15
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