Полузащитник «Севильи» Н'Зонзи: «Мы победили в Манчестере, постараемся победить и в Мюнхене»

Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи рассчитывает взять реванш у «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов в выездном матче.

«Очень жаль, что Сарабия упустил свой первый момент. В первом тайме мы играли хорошо, но затем устали под давлением соперников.

Обычно мы владеем мячом намного больше, чем «Бавария» позволила нам сегодня. Но мы победили в Манчестере, так что в футболе все может быть. Постараемся сделать то же самое в Мюнхене», – сказал Н'Зонзи после матча.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» завершился со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.