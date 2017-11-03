Писарев не сомневался в неудачном результате «Спартака» в Севилье

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев считает, что красно-белые не наиграли на победу в матче Лиги чемпионов с «Севильей» на выезде. По его словам, у российского клуба был шанс сыграть в ничью, но он им не смог воспользоваться.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.

– «Спартак» мог увезти ничью из Севильи?

– В принципе, мог. Мы же видели, что в концовке хозяева отбивались. Удачный штрафной или просто удар – и уже ничья. А вот в победе красно-белых я сомневался еще до игры.

– Почему?

– «Севилья» – искушенный еврокубковый боец, который редко позволяет себе два раза подряд проиграть одной и той же команде, да еще и с крупным счетом. После первого матча настрой на «Спартак» был запредельный. И, конечно, возвращение в состав Н'Зонзи здорово усилило игру андалуссийцев. Он был лучшим на поле. На мой взгляд, это вообще идеальный опорный полузащитник, который умеет почти все.

– Настолько мастеровит?

– Несмотря на свои габариты, он обладает и приличной техникой, и мышлением. Банега рядом с Нзонзи теперь совсем по-другому себя чувствовал. Естественно, «Севилья» провела серьезную работу над ошибками. Но и нужно похвалить «Спартак». Красно-белые молодцы – подарили такую концовку. Физически команда неплохо готова. Замены сработали. С появлением на поле Зе Луиша начали нагнетать. Заставить «Севилью» вот так дома отбиваться на последних минутах – дорогого стоит.

– Но конечный результат в целом логичен?

– Пожалуй. Все-таки до середины второго тайма казалось, что «Севилья» ближе к третьему голу, чем «Спартак» к ничьей. Но одно удачное действие, нестандартная передача Попова – и все поменялось. Появилась интрига! Однако все же не могу сказать, что «Спартак» наиграл на ничью… Еще раз напомню, что при счете 2:0 только чудо спасло гостей от третьего пропущенного мяча. Так что, думаю, победа «Севильи» закономерна.