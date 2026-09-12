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Франция. Лига 2
Команды
Дюнкерк
Стивен Н'Зонзи
Статистика
€ 300 тыс
Стивен Н'Зонзи - статистика
Дюнкерк
15 декабря 1988 (37)
#15 | Полузащитник
190 см | 82 кг
Франция | ДР Конго
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 6 тур
Дюнкерк
2 : 1
12.09.2026
Сент-Этьен
77' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
81' - 90'
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Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Команда
И
Г
П
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Дюнкерк
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 6 тур
Дюнкерк
2 : 1
12.09.2026
Сент-Этьен
77' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Дюнкерк
1 : 1
04.09.2026
Клермон
81' - 90'
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