Н'Зонзи летом перейдет в «Ювентус»

Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ювентусе». Сообщается, что 28-летний игрок уже обсудил с «бьянконери» условия личного соглашения и сменит прописку в ближайшее трансферное окно.

Француз мог оказаться в Турине минувшим летом, но тогда «старая синьора» не захотела платить красно-белым требуемую сумму в размере 30 миллионов евро.

Действующий контракт Н'Зонзи рассчитан до июня 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 35-ти матчах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.