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    Н'Зонзи летом перейдет в «Ювентус»

    Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ювентусе». Сообщается, что 28-летний игрок уже обсудил с «бьянконери» условия личного соглашения и сменит прописку в ближайшее трансферное окно.

    Француз мог оказаться в Турине минувшим летом, но тогда «старая синьора» не захотела платить красно-белым требуемую сумму в размере 30 миллионов евро.

    Действующий контракт Н'Зонзи рассчитан до июня 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 35-ти матчах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

    Источник: AS

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    18.03.2017 18:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 18 марта 2017, 20:51

      Кто это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 18 марта 2017, 19:20

      Хороший игрок, стилем похож на Хедиру

      0
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