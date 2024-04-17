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    • Защитник «Ростова» назвал стоимость Карпина для «Спартака»

    Защитник «Ростова» назвал стоимость Карпина для «Спартака»

    Защитник «Ростова» Евгений Чернов пошутил о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартак». Команды сыграют между собой в 25-м туре РПЛ в Ростове-на-Дону.

    – Мы не смотрим на то, что происходит у «Спартака», сменился у них тренер или нет. Будем готовиться к матчу, потому что нам надо отталкиваться от своей игры.

    – СМИ пишут о том, что Валерий Карпин может возглавить «Спартак». Верите, что он уйдет из «Ростова»?

    – Это достаточно сложный вопрос. От моего мнения ничего не зависит. Нам всем вместе сейчас комфортно в «Ростове». Мы отлично начали эту весну, можно даже сказать, что обезопасили себя от стыковых матчей. Сейчас есть шансы подняться выше в турнирной таблице.

    – Вы расстроитесь, если Валерий Георгиевич покинет «Ростов»?

    – Если всех устроит такое решение, то тогда, наверное, порадуемся за успехи нашего главного тренера. Может быть, его «Спартак» купит за 10 миллионов евро (смеется).

    • Матч «Ростов» – «Спартак» пройдет 21 апреля и начнется в 20:30 мск.
    • В воскресенье московский клуб объявил об увольнении Гильермо Абаскаля.
    • Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен помощник испанца босниец Владимир Слишкович.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии (5)
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    JTherry
    1713341140
    нахера нам ваш Карпуша за 10 лимонов сдался, когда целый Хави из Барсы стал свободен..?))))
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    Алексей З
    1713341164
    Обратите внимание , какие задачи решает Ростов с Карпиным. "Обезопасили себя от стыковых матчей" - это высший класс !!! Это не я выдумал , это игрок сказал. Игроки и тренер работают в зоне комфорта, как с таким мышлением прогрессировать ? В любой другой команде из топов ( не только в Спартаке ) задачи другие и соответственно давление болел и прессы другое. Как держит "удар" Карпин при неудобных вопросах, всем известно. Возможно поэтому и не зовут его топы, им не друг нужен , а результаты. Экономят однако , 10 млн. жалко.
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    bulls27
    1713348016
    Всё равно будут назначать только после чемпионата . Лукойл стал хуже в 50 раз , как бы ,вообще ,команда не прекратила сосуществование .
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