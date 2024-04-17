Защитник «Ростова» назвал стоимость Карпина для «Спартака»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов пошутил о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартак». Команды сыграют между собой в 25-м туре РПЛ в Ростове-на-Дону.

– Мы не смотрим на то, что происходит у «Спартака», сменился у них тренер или нет. Будем готовиться к матчу, потому что нам надо отталкиваться от своей игры.

– СМИ пишут о том, что Валерий Карпин может возглавить «Спартак». Верите, что он уйдет из «Ростова»?

– Это достаточно сложный вопрос. От моего мнения ничего не зависит. Нам всем вместе сейчас комфортно в «Ростове». Мы отлично начали эту весну, можно даже сказать, что обезопасили себя от стыковых матчей. Сейчас есть шансы подняться выше в турнирной таблице.

– Вы расстроитесь, если Валерий Георгиевич покинет «Ростов»?

– Если всех устроит такое решение, то тогда, наверное, порадуемся за успехи нашего главного тренера. Может быть, его «Спартак» купит за 10 миллионов евро (смеется).