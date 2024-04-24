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    Защитник «Ростова» оценил игру Угальде

    Защитник «Ростова» Виктор Мелехин высказался о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде по итогам матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили в гостях со счетом 5:1.

    – Есть ли нападающие, с которыми сложнее играть, чем с форвардами «Спартака»?

    – Да, есть и посложнее нападающие. Например, Смолов, с ним тяжело играть.

    – «Спартак» купил Угальде за 15 млн евро. Как он вам?

    – Хороший форвард, левая нога, быстрый, юркий.

    – Если не брать нападающих «Ростова», он выделяется чем-то среди других форвардов?

    – Если честно, в этой игре не заметил какой-то особой разницы с другими нападающими.

    • Угальде провел за «Спартак» 9 матчей и забил 1 гол.
    • В матче с «Ростовом» коста-риканец не отметился результативными действиями.
    • Угальде пришел в «Спартак» зимой из «Твенте».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    andr45
    1713940324
    Конечно, Мелехин ничего и никого на поле не видел, ибо был, как и другие ростовские футболеры был занят наблюдением и подсчетом ворон и других пернатых, пролетавших над сооружением, именуемым стадионом)
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    mamba9090909
    1713942058
    Угальде больше думает о провокациях, чем о голах.
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