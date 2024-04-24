Защитник «Ростова» оценил игру Угальде

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин высказался о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде по итогам матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили в гостях со счетом 5:1.

– Есть ли нападающие, с которыми сложнее играть, чем с форвардами «Спартака»?

– Да, есть и посложнее нападающие. Например, Смолов, с ним тяжело играть.

– «Спартак» купил Угальде за 15 млн евро. Как он вам?

– Хороший форвард, левая нога, быстрый, юркий.

– Если не брать нападающих «Ростова», он выделяется чем-то среди других форвардов?

– Если честно, в этой игре не заметил какой-то особой разницы с другими нападающими.