Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» разгромил «Ростов»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

– Первый тайм был равным?

– По счету – да, по игре – у соперника были моменты со стандартов и у нас были хорошие моменты, подходы. Плюс-минус равный тайм.

– Что поменялось дальше?

– Не могу сказать, что что-то поменялось кардинально, просто добавили в агрессии. Видели, что это получается и еще добавляли. Это дало свои плоды.