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    • Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» разгромил «Ростов»

    Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» разгромил «Ростов»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

    – Первый тайм был равным?

    – По счету – да, по игре – у соперника были моменты со стандартов и у нас были хорошие моменты, подходы. Плюс-минус равный тайм.

    – Что поменялось дальше?

    – Не могу сказать, что что-то поменялось кардинально, просто добавили в агрессии. Видели, что это получается и еще добавляли. Это дало свои плоды.

    • В ближайшем туре «Спартак» сыграет также на выезде против ЦСКА (25 апреля).
    • «Спартак» на 3 очка отстает от топ-3.
    • Команду возглавляет и.о. главного тренера Владимир Слишкович.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Semenycch
    1713809504
    Лживый парнокопытный! Вся страна видела, как Ростов сам привез в собственные ворота 4 мяча. Вы добавить можете только бабло в чемодане во время перерыва матча.
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