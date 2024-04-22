Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» разгромил «Ростов»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал исход матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).
– Первый тайм был равным?
– По счету – да, по игре – у соперника были моменты со стандартов и у нас были хорошие моменты, подходы. Плюс-минус равный тайм.
– Что поменялось дальше?
– Не могу сказать, что что-то поменялось кардинально, просто добавили в агрессии. Видели, что это получается и еще добавляли. Это дало свои плоды.
- В ближайшем туре «Спартак» сыграет также на выезде против ЦСКА (25 апреля).
- «Спартак» на 3 очка отстает от топ-3.
- Команду возглавляет и.о. главного тренера Владимир Слишкович.