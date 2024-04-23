Байрамян рассказал, как Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян сказал, что главный тренер команды Валерий Карпин готовил команду к матчу 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5) как обычно.

«Валерий Георгиевич к «Спартаку» не готовил нас как-то особенно, все было как обычно. Вы видели до этого наши результаты, можете понимать, что на каждую игру готовил точно так же, как на «Спартак».

У нас было много хороших матчей со «Спартаком», но в этот раз так. Очень жалко, но ничего не изменишь», – сказал Байрамян.