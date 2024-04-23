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    • Байрамян рассказал, как Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак»

    Байрамян рассказал, как Карпин настраивал «Ростов» на «Спартак»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян сказал, что главный тренер команды Валерий Карпин готовил команду к матчу 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5) как обычно.

    «Валерий Георгиевич к «Спартаку» не готовил нас как-то особенно, все было как обычно. Вы видели до этого наши результаты, можете понимать, что на каждую игру готовил точно так же, как на «Спартак».

    У нас было много хороших матчей со «Спартаком», но в этот раз так. Очень жалко, но ничего не изменишь», – сказал Байрамян.

    • В разные годы Карпин был игроком, главным тренером и генеральным директором «Спартака».
    • «Ростов» занимает в РПЛ 8-е место с 34 очками после 24 матчей.
    • «Спартак» идет 4-м с 38 очками.

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    Источник: ТАСС

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