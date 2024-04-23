Байрамян рассказал о реакции игроков «Ростова» на ошибки Песьякова

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян сказал, что ошибки голкипера команды Сергея Песьякова, которые привели к пропущенным голам в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5), являются случайностью.

«На самом деле никто не делал акцент в раздевалке на Сереже Песьякове, он классный футболист, вратарь, такое бывает. Я думаю, что это такая случайность, которая вряд ли когда-то еще повторится, он опытный вратарь. Такого не было, чтобы мы говорили «Ой, Сережа», такое бывает, каждый может ошибиться.

Если бы не две ошибки, конечно, игра могла сложиться по-другому, не просто так ведь вы этот вопрос задаете, мы начали плохо, «Спартак» был в первые минуты хорош, потом мы отодвинули игру и сравняли, было ощущение, что сейчас мы будем скорее атаковать.

Мне кажется, что когда мы вышли после перерыва, так и было, но вот такая случайность бывает, это футбол, жаль, что так получилось, нам не хотелось расстраивать наших болельщиков, но ничего, будем сильнее», – сказал Байрамян.