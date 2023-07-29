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    • «Ростов» заявил шесть летних новичков: трансферный бан ФИФА снят

    «Ростов» заявил шесть летних новичков: трансферный бан ФИФА снят

    ФИФА сняла с «Ростова» запрет на регистрацию новичков.

    Клуб был наказан из-за долга перед «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста в 2020 году.

    Ростовчане погасили задолженность, вследствие чего смогли сегодня заявить Алексея Ионова, Романа Акбашева, Илью Вахания, Кирилла Столбова, Данилу Сухомлинова и Евгения Чернова.

    Статус иранского новичка Мохаммада Мохеби остается неопределенным.

    • «Ростов» начал сезон с 2 побед.
    • Сегодня у них домашний матч с «Зенитом».
    • Начало – в 20:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5532

      fakeid 26 минут назад

      как удачно, за несколько часов до матча с зенитом) а вот если бы была обратная ситуация, и зенит был бы в шкуре ростова - хряки тут же начали бы визжать, что это газпром всё купил. гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +6134

      ySS 41 минуту назад

      А что с персом и Черновым?

      0
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      Рейтинг: +15311

      R_a_i_n 50 минут назад

      Ура, йопте...

      0
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