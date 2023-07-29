«Ростов» заявил шесть летних новичков: трансферный бан ФИФА снят

ФИФА сняла с «Ростова» запрет на регистрацию новичков.
Клуб был наказан из-за долга перед «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста в 2020 году.
Ростовчане погасили задолженность, вследствие чего смогли сегодня заявить Алексея Ионова, Романа Акбашева, Илью Вахания, Кирилла Столбова, Данилу Сухомлинова и Евгения Чернова.
Статус иранского новичка Мохаммада Мохеби остается неопределенным.
- «Ростов» начал сезон с 2 побед.
- Сегодня у них домашний матч с «Зенитом».
- Начало – в 20:00 мск.
Источник: телеграм-канал РПЛ