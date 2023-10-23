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    Опубликована сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 12-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Динамо», «Спартака», «Ростова», «Факела», «Зенита», «Сочи» и «Балтики».

    Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»);

    Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Руслан Магаль («Факел»), Евгений Чернов («Ростов»);

    Полузащитники: Вендел («Зенит»), Никита Бурмистров («Сочи»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Мохаммад Мохеби («Ростов»);

    Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Анхело Энрикес («Балтика»).

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    Источник: WhoScored

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    23.10.2023 18:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102890

      zigbert 24 октября, 10:51

      Денисов провел один из лучших матчей в этом сезоне. Без ошибок конечно не обошлось но полезной работы было сделано много. Да и пас на гол чего стоит.

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