Опубликована сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 12-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Динамо», «Спартака», «Ростова», «Факела», «Зенита», «Сочи» и «Балтики».
Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»);
Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Руслан Магаль («Факел»), Евгений Чернов («Ростов»);
Полузащитники: Вендел («Зенит»), Никита Бурмистров («Сочи»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Мохаммад Мохеби («Ростов»);
Нападающие: Егор Голенков («Ростов»), Анхело Энрикес («Балтика»).
Источник: WhoScored