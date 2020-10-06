Чернов перешел из «Ростова» в «Краснодар»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов стал игроком «Краснодара».
«Между «Ростовом» и краснодарским клубом достигнуто соглашение о трансфере защитника. Благодарим Евгения за время, проведенное в нашем клубе, его самоотдачу и профессионализм. Желаем яркой игры и успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте ростовчан.
В «Краснодаре» сообщили, что соглашение с Черновым рассчитано до конца сезона-2023/24.
- «Краснодар» предлагал за Чернова около 3 миллионов евро.
- В апреле Чернов заключил с «Ростовом» контракт сроком 4,5 года.
- Чернов в текущем сезоне провел за «Ростов» 10 матчей, забил один гол.
Источник: Официальный сайт «Ростова»