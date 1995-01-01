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    Чернов перешел из «Ростова» в «Краснодар»

    Защитник «Ростова» Евгений Чернов стал игроком «Краснодара».

    «Между «Ростовом» и краснодарским клубом достигнуто соглашение о трансфере защитника. Благодарим Евгения за время, проведенное в нашем клубе, его самоотдачу и профессионализм. Желаем яркой игры и успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте ростовчан.

    В «Краснодаре» сообщили, что соглашение с Черновым рассчитано до конца сезона-2023/24.

    • «Краснодар» предлагал за Чернова около 3 миллионов евро.
    • В апреле Чернов заключил с «Ростовом» контракт сроком 4,5 года.
    • Чернов в текущем сезоне провел за «Ростов» 10 матчей, забил один гол.

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    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3963

      Давид59 58 минут назад

      Справа Смольников, слева Чернов. Дежавю, ребята!

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      Рейтинг: +1880

      Boeung777 1 час назад

      Быстро подсуетились. Молодцы, хорошее приобретение.

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      Рейтинг: +10

      slavikpawlyuk 1 час назад



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      Рейтинг: +2635

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Пошел на повышение, наверное. Хотя с трудом верится, что он вытеснит Рамиреса. Но ему не привыкать сидеть и ждать. Возможно, быки планируют продавать Рамиреса под другого легионера

      1
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      Рейтинг: +18426

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Теперь у быков есть футболист умеющий играть жопой, под Лигу взяли.

      2
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      Рейтинг: +1902

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Добро пожаловать Евгений!

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