Чернов перешел из «Ростова» в «Краснодар»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов стал игроком «Краснодара».

«Между «Ростовом» и краснодарским клубом достигнуто соглашение о трансфере защитника. Благодарим Евгения за время, проведенное в нашем клубе, его самоотдачу и профессионализм. Желаем яркой игры и успехов в дальнейшей карьере!» – сообщается на сайте ростовчан.

В «Краснодаре» сообщили, что соглашение с Черновым рассчитано до конца сезона-2023/24.