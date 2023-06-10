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    • Агент прояснил будущее Чернова в «Ростове»: защитник арендован у «Краснодара»

    Агент прояснил будущее Чернова в «Ростове»: защитник арендован у «Краснодара»

    Агент Олег Шигаев, представляющий интересы левого защитника Евгения Чернова, ответил, останется ли игрок в «Ростове».

    • В июле 2022 года 30-летний футболист был арендован у «Краснодара».
    • В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 30 матчах.

    – Как продвигаются переговоры по выкупу Евгения Чернова? Есть ли прогноз, когда состоится подписание контракта между «Ростовом» и игроком?

    – Все в процессе. Все, что могу пока сказать: Женя сам бы с удовольствием остался в «Ростове», и сам клуб хочет его видеть у себя.

    Так что, думаю, с большой долей вероятности все сложится положительно. Но трансферы – дело такое, все каждый день меняется. Есть суеверия на этот счет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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