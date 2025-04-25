Чернов рассказал, какой подарок ему сделал Семак

Защитник «Балтики» Евгений Чернов вспомнил момент из сезона-2018/2019. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сделал ему подарок.
– В сезоне-2018/2019 у вас было пять матчей в составе «Зенита». Получили в итоге чемпионскую медаль?
– Да, большая благодарность. И Богданычу [Сергею Семаку], он тоже там отдельный подарочек прислал. Да, получил медаль, поэтому очень счастлив.
– А что за подарочек?
– Он сделал подвеску на шею, и там мой номер с моей фамилией, с моими инициалами. Со своей росписью, там ещe текст был с благодарностью.
Источник: «Советский спорт»