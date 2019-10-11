Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

    Защитник «Ростова» Чернов запустил новый челлендж

    Защитник «Ростова» Евгений Чернов опубликовал в инстаграме видео с новым челленджем.

    Смысл задания, предложенного футболистом, заключается в передаче друг другу мяча на солидном расстоянии с условием, чтобы тот не касался земли. При этом один участник челленджа располагался на крыше бани, а второй – на веранде.

    «Выходные не проходят без мяча. Новый челлендж с крыши бани на веранду маленьким мячом. Ну хотя бы 5 пасов как мы. Зацените своих парней», – написал Чернов в описании к ролику.

    text

    Публикация от @text

    Источник: Инстаграм Евгения Чернова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:37
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1510

      Axe111 1 час назад

      Дзюба и остальным недофутболистам данное видео ЗАПРЕЩЕНО К ПРОСМОТРУ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4229

      3a zenit 1 час назад

      на поле бы лучше свои понты показывал,хернёй заниматься мастера,а как в Европе играть так обосрамс.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2991

      Gek Dement > 3a zenit 1 час назад

      Ты ничего не попутал? На поле Чернов недавно такие понты показал(случай со спасением ворот спиной) что весь мир потом засматривался. Вот уж кого кого а его бы не трогал, не заслужил плохих слов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1106

      altezzik 2 часа назад

      А если кто-нибудь травмируется во время челенджа?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73976
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru