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Защитник «Ростова» Чернов запустил новый челлендж

12 октября 2019, 11:37
10

Защитник «Ростова» Евгений Чернов опубликовал в инстаграме видео с новым челленджем.

Смысл задания, предложенного футболистом, заключается в передаче друг другу мяча на солидном расстоянии с условием, чтобы тот не касался земли. При этом один участник челленджа располагался на крыше бани, а второй – на веранде.

«Выходные не проходят без мяча. Новый челлендж с крыши бани на веранду маленьким мячом. Ну хотя бы 5 пасов как мы. Зацените своих парней», – написал Чернов в описании к ролику.

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Публикация от @text

Источник: Инстаграм Евгения Чернова
Россия. Премьер-лига Ростов Чернов Евгений
Комментарии (10)
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altezzik
1570869823
А если кто-нибудь травмируется во время челенджа?
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3a zenit
1570870219
на поле бы лучше свои понты показывал,хернёй заниматься мастера,а как в Европе играть так обосрамс.
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Axe111
1570873100
Дзюба и остальным недофутболистам данное видео ЗАПРЕЩЕНО К ПРОСМОТРУ
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