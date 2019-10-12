Защитник «Ростова» Чернов запустил новый челлендж

Защитник «Ростова» Евгений Чернов опубликовал в инстаграме видео с новым челленджем.

Смысл задания, предложенного футболистом, заключается в передаче друг другу мяча на солидном расстоянии с условием, чтобы тот не касался земли. При этом один участник челленджа располагался на крыше бани, а второй – на веранде.

«Выходные не проходят без мяча. Новый челлендж с крыши бани на веранду маленьким мячом. Ну хотя бы 5 пасов как мы. Зацените своих парней», – написал Чернов в описании к ролику.