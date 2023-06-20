«Ростов» подтвердил подписание четвертого летнего новичка

Левый защитник Евгений Чернов заключил контракт с «Ростовом».
Соглашение между сторонами рассчитано на три года – до июня 2026-го.
30-летний футболист перешел в «Ростов» из «Краснодара» на правах свободного агента.
- Рыночная стоимость Чернова – 1 миллион евро.
- Прошедший сезон игрок провел в «Ростове» по договору аренды.
- Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 30 матчах.
Чернов – четвертый летний новичок «Ростова» после Романа Акбашева, Алексея Ионова и Кирилла Столбова.
Источник: телеграм-канал «Ростова»