«Ростов» подтвердил подписание четвертого летнего новичка

Левый защитник Евгений Чернов заключил контракт с «Ростовом».

Соглашение между сторонами рассчитано на три года – до июня 2026-го.

30-летний футболист перешел в «Ростов» из «Краснодара» на правах свободного агента.

Рыночная стоимость Чернова – 1 миллион евро.

Прошедший сезон игрок провел в «Ростове» по договору аренды.

Он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 30 матчах.

Чернов – четвертый летний новичок «Ростова» после Романа Акбашева, Алексея Ионова и Кирилла Столбова.