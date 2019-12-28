Чернов может перейти из «Ростова» в ЦСКА

Защитник «Ростова» Евгений Чернов стал трансферной целью ЦСКА.

По информации ФАН, армейцы могут купить 27-летнего футболиста этой зимой за три миллиона евро.

ЦСКА – не единственный претендент на левого фулбека, однако кто еще интересуется им, источник не указывает.