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    Чернов может перейти из «Ростова» в ЦСКА

    Защитник «Ростова» Евгений Чернов стал трансферной целью ЦСКА.

    По информации ФАН, армейцы могут купить 27-летнего футболиста этой зимой за три миллиона евро.

    ЦСКА – не единственный претендент на левого фулбека, однако кто еще интересуется им, источник не указывает.

    • Чернов – воспитанник «Томи».
    • За «Ростов» он выступает с февраля этого года, сыграл 34 матча и сделал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,8 миллиона евро.

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3533

      Yurok161 48 минут назад

      А вот это не прикольно

      1
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      Рейтинг: +261

      ZEVS71 1 час назад

      Век футболиста короток. Ему 27 лет. Перспективы перебраться в столицу и зарабатывать больше кому не нравятся?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1189

      geroin161 1 час назад

      Почему то меня это не удивляет. Вечно кто то поднимается в Ростове, так на него сразу глаз кладут

      2
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      Рейтинг: +1266

      Boeung777 1 час назад

      Да, как бы там ни было, но после эры Березуцких и Игнашевича, ЦСКА лихорадочно скупает всех защитников. Но толку пока нет.

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      Рейтинг: +1615

      Бухбух 1 час назад

      После матча с Локо стоимость Чернова значительно возросла.

      1
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      Рейтинг: +35731

      MaxRnD 2 часа назад

      Радости мало ... Вывод один - денег нет

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