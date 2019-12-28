Чернов может перейти из «Ростова» в ЦСКА

Защитник «Ростова» Евгений Чернов стал трансферной целью ЦСКА.
По информации ФАН, армейцы могут купить 27-летнего футболиста этой зимой за три миллиона евро.
ЦСКА – не единственный претендент на левого фулбека, однако кто еще интересуется им, источник не указывает.
- Чернов – воспитанник «Томи».
- За «Ростов» он выступает с февраля этого года, сыграл 34 матча и сделал четыре ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 2,8 миллиона евро.
Источник: «Федеральное агентство новостей»
Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.