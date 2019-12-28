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Чернов может перейти из «Ростова» в ЦСКА

28 декабря 2019, 10:51
7

Защитник «Ростова» Евгений Чернов стал трансферной целью ЦСКА.

По информации ФАН, армейцы могут купить 27-летнего футболиста этой зимой за три миллиона евро.

ЦСКА – не единственный претендент на левого фулбека, однако кто еще интересуется им, источник не указывает.

  • Чернов – воспитанник «Томи».
  • За «Ростов» он выступает с февраля этого года, сыграл 34 матча и сделал четыре ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 2,8 миллиона евро.

Источник: «Федеральное агентство новостей»

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Чернов Евгений
Комментарии (7)
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MaxRnD
1577519814
Радости мало ... Вывод один - денег нет
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Бухбух
1577520818
После матча с Локо стоимость Чернова значительно возросла.
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Boeung777
1577521606
Да, как бы там ни было, но после эры Березуцких и Игнашевича, ЦСКА лихорадочно скупает всех защитников. Но толку пока нет.
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geroin161
1577521902
Почему то меня это не удивляет. Вечно кто то поднимается в Ростове, так на него сразу глаз кладут
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ZEVS71
1577523558
Век футболиста короток. Ему 27 лет. Перспективы перебраться в столицу и зарабатывать больше кому не нравятся?
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моэм
1577613214
Буду надеяться , что народную команду не растащят до лета...кто то возразит Спартак-народная команда….тогда спрошу ; может ли считаться кучка миллионеров под командой немчуры народной командой ???...то то же...а поскольку Ростов - НАРОДНАЯ команда ...именно потому что НАРОДНАЯ , поэтому её пытается уничтожить столичная нечисть , засуживанем и нечистой игрой вне поля.
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