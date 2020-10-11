Марков и Чернов впервые посетили стадион «Краснодара» в качестве игроков команды

Новички «Краснодара» Евгений Марков и Евгений Чернов побывали на арене клуба. Там им символически вручили игровые майки.

«Марков и Чернов впервые побывали на нашем стадионе не в качестве гостей.

Форвард Евгений Марков будет выступать за «быков» под 20-м номером, а Евгений Чернов выбрал номер 18. Удачи, парни!» – написал «Краснодар».

Последним клубом Маркова было «Динамо».

Чернов перешел из «Ростова».

«Краснодар» идет в РПЛ восьмым.