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    Марков и Чернов впервые посетили стадион «Краснодара» в качестве игроков команды

    Новички «Краснодара» Евгений Марков и Евгений Чернов побывали на арене клуба. Там им символически вручили игровые майки.

    «Марков и Чернов впервые побывали на нашем стадионе не в качестве гостей.

    Форвард Евгений Марков будет выступать за «быков» под 20-м номером, а Евгений Чернов выбрал номер 18. Удачи, парни!» – написал «Краснодар».

    • Последним клубом Маркова было «Динамо».
    • Чернов перешел из «Ростова».
    • «Краснодар» идет в РПЛ восьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18493

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Пришли, увидели и прих**ли.

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