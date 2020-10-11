Марков и Чернов впервые посетили стадион «Краснодара» в качестве игроков команды

Пришли, увидели и прих**ли.
Новички «Краснодара» Евгений Марков и Евгений Чернов побывали на арене клуба. Там им символически вручили игровые майки.
«Марков и Чернов впервые побывали на нашем стадионе не в качестве гостей.
Форвард Евгений Марков будет выступать за «быков» под 20-м номером, а Евгений Чернов выбрал номер 18. Удачи, парни!» – написал «Краснодар».
- Последним клубом Маркова было «Динамо».
- Чернов перешел из «Ростова».
- «Краснодар» идет в РПЛ восьмым.
#2Жени – Марков и Чернов впервые побывали на нашем стадионе не в качестве гостейФорвард Евгений Марков будет выступать за «быков» под 20-м номером, а Евгений Чернов выбрал номер 18.Удачи, парни! pic.twitter.com/Gj1Bj7Z1En— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 11, 2020