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    Мусаев выпустил на матч с «Ротором» Чернова, Ари, Маркова; Кверквелия, Жигулев, Понсе сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором».

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Чернов, Мартынович, Камболов, Кайо, Вильена, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

    Запасные: Черников, Синицын, Городов, Сорокин, Рамирес, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Берг.

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулeв, Давиташвили, Понсе, Фламарион.

    Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Муллин, Микелтадзе.

    Матч на стадионе «Краснодар» начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1344

      geroin161 1 час назад

      А почему Лёха Ионов в запасе?
      Мы вам продали его, чтоб он скамейку полировал? ХДД

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      Рейтинг: -158

      net zenit1967 > geroin161 1 час назад

      во втором тайме выйдет!

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