Мусаев выпустил на матч с «Ротором» Чернова, Ари, Маркова; Кверквелия, Жигулев, Понсе сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором».

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Чернов, Мартынович, Камболов, Кайо, Вильена, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

Запасные: Черников, Синицын, Городов, Сорокин, Рамирес, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Берг.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулeв, Давиташвили, Понсе, Фламарион.

Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Муллин, Микелтадзе.

Матч на стадионе «Краснодар» начнется в 19:00 по Москве.