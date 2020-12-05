Мусаев выпустил на матч с «Ротором» Чернова, Ари, Маркова; Кверквелия, Жигулев, Понсе сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ротором».
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Чернов, Мартынович, Камболов, Кайо, Вильена, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.
Запасные: Черников, Синицын, Городов, Сорокин, Рамирес, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Берг.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулeв, Давиташвили, Понсе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Муллин, Микелтадзе.
Матч на стадионе «Краснодар» начнется в 19:00 по Москве.
Источник: РПЛ