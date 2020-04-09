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    «Ростов» объявил о продлении контрактов с Байрамяном и Черновым

    Сразу два игрока «Ростова» заключили с клубом новые контракты.

    Соглашения на срок 4,5 года подписали защитник Евгений Чернов и хавбек Хорен Байрамян.

    • Чернов в текущем сезоне провел за «Ростов» 22 матча и сделал четыре ассиста.
    • Байрамян за указанный период забил четыре гола и сделал четыре результативные передач в 22 играх.

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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