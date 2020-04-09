«Ростов» объявил о продлении контрактов с Байрамяном и Черновым

Сразу два игрока «Ростова» заключили с клубом новые контракты.

Соглашения на срок 4,5 года подписали защитник Евгений Чернов и хавбек Хорен Байрамян.

Время хороших новостейПеред паузой в РПЛ произошло важное событие, о котором мы хотим рассказать. Полузащитник нашего клуба Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов продлили свои контракты на 4,5 года. Президент Арташес Арутюнянц лично поздравил футболистов #МыРостов pic.twitter.com/WI8DQKj2X4