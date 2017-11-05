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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 05 ноября 2017
Манчестер Сити
05.11.2017, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
19'
К. Де Брюйне
50'
С. Агуэро (П)
74'
Г. Жезус
65'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
90'
+1
Желтая карточка
М. Озил
77'
Желтая карточка
А. Санчес
75'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 3:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Д. Сильва
74'
Желтая карточка
Н. Отаменди
73'
67'
Желтая карточка
Л. Косиельни
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
А. Рэмзи
59'
Желтая карточка
А. Ляказетт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Агуэро
50'
49'
Желтая карточка
Н. Монреаль
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Фернандиньо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-2-3-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
5
Фернандиньо
18
Делф
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
21
Сильва
4-2-1-2-1
1
Чех
2
Бельерин
18
Монреаль
6
Косиельни
23
Колашинац
34
Джака
13
Коклен
21
Рэмзи
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Мэтт Мейси
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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