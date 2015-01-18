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Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 18 января 2015
Манчестер Сити
18.01.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
24'
С. Касорла (П)
67'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
Желтая карточка
С. Агуэро
86'
84'
Замена
М. Фламини
️️️️
А. Рэмзи
84'
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Санчес
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Навас
77'
67'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Пас отдал
С. Касорла
66'
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Фернандиньо
63'
58'
Желтая карточка
Э. Бельерин
Желтая карточка
Фернандиньо
55'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Милнер
46'
Желтая карточка
В. Компани
42'
37'
Желтая карточка
А. Рэмзи
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Касорла
3'
Желтая карточка
Л. Косиельни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Фернандиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
3-4-1-1-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
4
Компани
3
Клиши
5
Фернандо
5
Фернандиньо
5
Сабалета
20
Милнер
21
Сильва
10
Агуэро
4-1-3-2
1
Оспина
2
Бельерин
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
21
Рэмзи
4
Санчес
9
Жиру
5
Фернандиньо
8
Лэмпард
8
Лэмпард
5
Фернандиньо
16
Навас
10
Джеко
10
Джеко
16
Навас
20
Милнер
9
Йоветич
9
Йоветич
20
Милнер
4
Санчес
3
Гиббс
3
Гиббс
4
Санчес
21
Рэмзи
20
Фламини
20
Фламини
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Войцех Щесны
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 18:25 (прямая)
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