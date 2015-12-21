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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 21 декабря 2015
Арсенал
21.12.2015, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Сити
33'
Т. Уолкотт
45+1'
О. Жиру
81'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
Замена
К. Чамберс
️️️️
Т. Уолкотт
87'
81'
ГОЛ! 2:1!
Я. Туре
Пас отдал
Б. Санья
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Озил
76'
72'
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
Замена
К. Гиббс
️️️️
Х. Кэмпбелл
69'
63'
Замена
В. Бони
️️️️
С. Агуэро
62'
Травма
С. Агуэро
48'
Желтая карточка
Н. Отаменди
46'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
М. Озил
33'
31'
Желтая карточка
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЛВ
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
18
Фабиан Делф
ОП
42
Яя Туре
(К)
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
2
Бельерин
20
Фламини
21
Рэмзи
10
Кэмпбелл
10
Озил
32
Уолкотт
9
Жиру
4-2-1-2-1
1
Харт
3
Санья
30
Отаменди
5
Мангала
11
Коларов
5
Фернандиньо
18
Делф
42
Туре
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Агуэро
10
Кэмпбелл
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Кэмпбелл
32
Уолкотт
12
Чамберс
12
Чамберс
32
Уолкотт
10
Озил
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
21
Сильва
16
Навас
16
Навас
21
Сильва
18
Делф
19
Стерлинг
19
Стерлинг
18
Делф
10
Агуэро
2
Бони
2
Бони
10
Агуэро
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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