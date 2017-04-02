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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Манчестер Сити
Арсенал - Манчестер Сити: обзор матча 02 апреля 2017
Арсенал
02.04.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
40'
Т. Уолкотт
53'
Ш. Мустафи
5'
Л. Сане
42'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Манчестер Сити
89'
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Д. Сильва
Замена
А. Ивоби
️️️️
Д. Уэлбек
77'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
68'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
61'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Мустафи
Пас отдал
М. Озил
53'
47'
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Г. Паулиста
️️️️
Л. Косиельни
46'
46'
Замена
Я. Туре
️️️️
Р. Стерлинг
42'
ГОЛ! 1:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Ш. Мустафи
40'
Желтая карточка
Г. Джака
32'
Желтая карточка
Ф. Коклен
14'
9'
Желтая карточка
Х. Навас
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандиньо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
4-2-2-2
1
Оспина
18
Монреаль
6
Косиельни
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
13
Коклен
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
18
Уэлбек
3-2-3-2
13
Кабальеро
16
Навас
30
Отаменди
6
Стоунз
5
Фернандиньо
3
Клиши
10
Сане
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
11
Де Брюйне
6
Косиельни
3
Паулиста
3
Паулиста
6
Косиельни
18
Уэлбек
17
Ивоби
17
Ивоби
18
Уэлбек
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
21
Сильва
5
Сабалета
5
Сабалета
21
Сильва
19
Стерлинг
42
Туре
42
Туре
19
Стерлинг
Остались в запасе
Арсенал
Манчестер Сити
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Манчестер Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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