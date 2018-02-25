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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 25 февраля 2018
Манчестер Сити
25.02.2018, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок Лиги, Финал
3 : 0
Завершен
Арсенал
19'
С. Агуэро
58'
В. Компани
65'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
Замена
Ф. Фоден
️️️️
С. Агуэро
89'
88'
Желтая карточка
Д. Уилшир
Желтая карточка
В. Компани
80'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Л. Сане
77'
73'
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Рэмзи
66'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
К. Чамберс
ГОЛ! 3:0!
Д. Сильва
Пас отдал
Данило
65'
ГОЛ! 2:0!
В. Компани
Пас отдал
И. Гюндоган
58'
Замена
Б. Силва
️️️️
Фернандиньо
52'
Травма
Фернандиньо
50'
47'
Желтая карточка
К. Чамберс
Желтая карточка
Фернандиньо
36'
32'
Желтая карточка
А. Рэмзи
26'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Н. Монреаль
25'
Травма
Н. Монреаль
24'
Желтая карточка
Э. Бельерин
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Браво
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
13
Данило
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Лерой Сане
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛАЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
2
Уокер
30
Отаменди
4
Компани
13
Данило
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
21
Сильва
11
Де Брюйне
10
Сане
10
Агуэро
4-2-2-1-1
1
Оспина
2
Бельерин
13
Мустафи
12
Чамберс
6
Косиельни
34
Джака
18
Монреаль
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Озил
7
Обамеянг
10
Агуэро
47
Фоден
47
Фоден
10
Агуэро
5
Фернандиньо
20
Силва
20
Силва
5
Фернандиньо
10
Сане
9
Жезус
9
Жезус
10
Сане
18
Монреаль
23
Колашинац
23
Колашинац
18
Монреаль
21
Рэмзи
17
Ивоби
17
Ивоби
21
Рэмзи
12
Чамберс
18
Уэлбек
18
Уэлбек
12
Чамберс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Петр Чех
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
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