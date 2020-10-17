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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Арсенал
Манчестер Сити - Арсенал: обзор матча 17 октября 2020
Манчестер Сити
17.10.2020, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
23'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Арсенал
90'
+4
Желтая карточка
Т. Парти
Замена
Фернандиньо
️️️️
Ф. Фоден
89'
Желтая карточка
Н. Аке
84'
83'
Замена
Т. Парти
️️️️
Г. Джака
83'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Н. Пепе
69'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
Р. Диаш
68'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Агуэро
65'
Желтая карточка
Ж. Канселу
63'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
23'
Желтая карточка
Родри
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
15
Аке
2
Канселу
16
Родри
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
10
Агуэро
47
Фоден
4-1-1-2-2
1
Лено
2
Бельерин
6
Габриэль
6
Холдинг
63
Тирни
34
Джака
25
Себальос
7
Сака
10
Виллиан
19
Пепе
7
Обамеянг
47
Фоден
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
47
Фоден
10
Агуэро
20
Гюндоган
20
Гюндоган
10
Агуэро
34
Джака
18
Парти
18
Парти
34
Джака
10
Виллиан
91
Ляказетт
91
Ляказетт
10
Виллиан
19
Пепе
9
Нкетиа
9
Нкетиа
19
Пепе
Остались в запасе
Манчестер Сити
Арсенал
19
Лайам Делап
ЦФ
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
19
Лайам Делап
ЦФ
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Манчестер Сити - Арсенал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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